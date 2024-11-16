"سيحصل على نصف قيمة العقد" .. مفاجأة مدوية حال عودة سعود عبد الحميد لفريق سعودي غير الهلال!

تعرف على المفاجأة المدوية بشأن سعود عبد الحميد

كشف الإعلامي حمد الصويلحي عن مفاجأة مدوية في العقد المبرم بين الهلال وروما الإيطالي، بشان النجم سعود عبد الحميد وعودته إلى دوري روشن السعودي!

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وانتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع سعود عبد الحميد، في ظل معاناته مع ناديه روما، بسبب عدم مشاركته في المباريات.

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وقال الصويلحي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "لو جاء عرض سعودي وروما أبلغ الهلال بالعرض، وسعود تمسك بالنادي الآخر، سيحصل الزعيم على 50% من العرض المقدم".

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وأضاف: "في ظل وجود جواو كانسيلو بالفريق، على الأمد القريب لا أتوقع أن يعيد الهلال سعود عبد الحميد مرة أخرى إلى صفوفه".

واختتم الصويلحي تصريحاته قائلًا: "لن يتم إجبار سعود عبد الحميد على أي شيء، ولكن سيحصل الهلال على نصف قيمة العقد فقط حال انتقاله لفريق سعودي آخر".