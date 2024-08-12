العرض الرسمي وصل الهلال .. تطور ملفت في ملف احتراف سعود عبد الحميد

كأس السوبر قد يكون البطولة الأخيرة للمدافع السعودي مع الزعيم

كشف الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، رودي جاليتي، عن تطور ملفت في ملف احتراف سعود عبد الحميد نجم الهلال، وذلك بتأكيد وصول عرض أوروبي رسمي للنادي السعودي.

عبد الحميد يُمثل "صداع" الهلال في فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يرفض تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي في يناير 2026، ويُطالب بالسماح له بالرحيل إلى أوروبا حيث تلقى عدة عروض من هناك.

الهلال يرفض تمامًا التخلي عن ظهيره الجوكر لأهميته الكبرى في الفريق، وقد أكد عدد من إعلامييه عدم وصول أي عروض رسمية للاعب سوى واحد بقيمة مالية ضعيفة جدًا لا تتجاوز النصف مليون يورو تم رفضه على الفور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاليتي أوضح أن روما الإيطالي أرسل بالفعل عرضه الرسمي لضم عبد الحميد، لكنه لم يُحدد قيمته المالية، بل اكتفى بالإشارة إلى أن اللاعب مرحب جدًا بتلك الخطوة.

يُشار إلى أن بعض المصادر الصحفية أشارت إلى أن هناك جهات مسؤولة تضغط على الهلال للسماح بانتقال اللاعب إلى أوروبا، حيث سيكون بداية مشروع يهدف لاحتراف اللاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية.