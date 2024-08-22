الكشف عن السبب .. سعود عبد الحميد يغيب مرة أخرى عن تدريبات الهلال!

تعرف على سبب غياب عبد الحميد عن تدريبات الهلال

غاب سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال عن تدريبات فريقه، استعدادًا لمواجهة الأخدود في بطولة دوري روشن السعودي.

ويفتتح الهلال مبارياته في دوري روشن موسم 2024-25، بمواجهة الأخدود مساء السبت المقبل في نجران، في مهمة الدفاع عن اللقب.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن غياب سعود عن تدريبات الهلال يوم الأربعاء، بسبب التهاب في إحدى ركبتيه، جعله لا يستطيع المشاركة.

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وأضافت الصحيفة أن الإصابة التي تعرض لها سعود عبد الحميد، وصفت بأنها إصابة بسيطة.

ومن المقرر أن يحصل الجهاز الفني لنادي الهلال على تحديثات بشأن إصابة سعود عبد الحميد، ستساعده على تحديد إمكانية المشاركة ضد الأخدود من عدمها.