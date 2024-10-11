"سيطرنا على المباراة ولكن".. سعود عبدالحميد يكشف سبب هزيمة السعودية من اليابان

سعود يعد بالأفضل بعد الهزيمة

كشف سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للمنتخب السعودي، عن سبب هزيمة الأخضر أمام اليابان في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وتلقى الأخضر الهزيمة على يد اليابان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال عبد الحميد خلال تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "منتخب اليابان أتيحت له فرصتان واستغلهما بالتسجيل، وهذا حال كرة القدم إن لم تسجل تستقبل".

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وأضاف: "استحوذنا على المباراة، ولكننا لم نتمكن من تشكيل الخطورة على المرمى، ولكن مع الأيام سنصل إلى المرمى ونستغل الفرص لتسجيل الأهداف".

يُذكر أن سعود عبد الحميد سيغيب عن مباراة الأخضر القادمة ضد البحرين بالجولة الرابعة، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم، بسبب تراكم البطاقات، لحصوله على بطاقة صفراء أمام اليابان.