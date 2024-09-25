"خصائصه رائعة ولكن!" .. مدرب روما يتحدث عن مصير سعود عبدالحميد

اللاعب لم يشارك في أي دقيقة مع روما - حتى الآن -

تحدث الكرواتي إيفان يوريتش، المدير الفني الجديد لنادي روما الإيطالي، عن وضع النجم الدولي السعودي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني.

روما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025.

وفي هذا السياق.. أشاد يوريتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، مساء اليوم الأربعاء، بإمكانات سعود الكبيرة؛ قائلًا: "خصائصه كلاعب مذهلة".

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وأكد المدير الفني الكرواتي أن الظهير الأيمن السعودي، يعمل بشكل شاق، وملتزم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، معربًا عن ثقته في أن اللاعب سيحصل على فرصته للمشاركة في المباريات مستقبلًا.

وعلى الرغم من ذلك.. كشف إيفان يوريتش عن أن سعود عبدالحميد "25 سنة"، لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت؛ من أجل التأقلم مع الأجواء الأوروبية.

واتفق يوريتش مع الإيطالي دانييلي دي روسي، المدير الفني السابق لنادي روما، بأن سعود قام بـ"قفزة كبيرة" في مسيرته الكروية، بالانتقال إلى فريق العاصمة الإيطالية؛ لذلك.. يجب الصبر عليه.

جدير بالذكر أن سعود انتقل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى روما الإيطالي، في صيف العام الحالي "2024"، مقابل 2.5 مليون يورو تقريبًا، وبعقد حتى 30 يونيو 2028.