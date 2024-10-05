سعود ورفاقه في خضم أزمة كبيرة.. روما يفكر في إعادة دي روسي!

النادي الإيطالي يمر بفترة لا يحسد عليها

تضرب أزمة فنية كبيرة فريق روما الذي يلعب له الدولي السعودي سعود عبد الحميد في الوقت الراهن خصوصًا بعد الهزيمة من إلفسبورج السويدي في الدوري الأوروبي بهدف نظيف.

الأمور باتت سيئة من الناحية الذهنية أيضًا، حيث إن المدرب إيفان يوريتش الآن تحت الاختبار، وهو الذي ينتهي عقده نهاية العام ويحسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خيار إمضاء عقد جديد.

البعض يرى أن إقالة دانييلي دي روسي كانت مبكرة للغاية، خصوصًا في ظل اضطرار إدارة روما لإكمال دفع راتبه لأن الإقالة كانت برغبة النادي فقط، ومع تحمل راتب يوريتش، سيكون من المجنون جلب مدرب ثالث في نفس الموسم لروما!.

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لذلك يمثل خيار استدعاء دي روسي مجددًا حال استمرار فشل يوريتش مع الذئاب أمرًا مطروحًا، وفقًا لصحيفة "كالشيو ميركاتو".

سيتوافق هذا مع هتافات جماهير روما في الأيام الماضية، والتي قالت بصوت عال في المدرجات: "فريدكين.. اعتذر وعاود الاتصال به" في إشارة إلى إدارة روما ومدرب الجيالوروسي السابق.

الصحيفة نفسها تشير إلى أنه رغم الرحيل بطريقة غير محبذة، لن يرفض دي روسي أي تحول دراماتيكي في سير الأمور خصوصًا مع نادي عمره، روما.