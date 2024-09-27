"الحكم شعر بتأنيب ضمير" .. سعود الصرامي يثير جدلًا حول رفض طرد كانتي في كلاسيكو الهلال والاتحاد

تصريح جديد مثير للجدل من سعود الصرامي..

فسر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، قرار الحكم السويسري ساندرو سشاير، الذي أدار مباراة القمة بين الهلال والاتحاد، برفض طرد نجولو كانتي، لاعب وسط العميد، بشكل غريب، مؤكدًا أن الحكم تعمد عدم توجيه بطاقة صفراء ثانية للنجم الفرنسي.

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وكانت مباراة الكلاسيكو، التي شهدت فوز الهلال على الاتحاد بنتيجة (3-1)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز، قد شهدت لقطة مثيرة للجدل، بطلها الفرنسي نجولو كانتي، الذي اختلف عدد من خبراء التحكيم حول مدى استحقاقه لنيل بطاقة حمراء، وكانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 45+3، حيث وقع لاعب الاتحاد في خطأ لمسة يد، فسرها نقاد بأنه استحق عليها بطاقة صفراء ثانية لمنع فرصة هجمة هلالية.

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وأوضح الصرامي، عبر برنامج "سوالف"، أن الحكم سشاير جامل نجولو كانتي بعدم طرده؛ بسبب شعوره بتأنيب الضمير طوال المباراة، إثر قراره باحتساب ركلة جزاء "وهمية" لصالح الهلال، متسائلًا بشأن ما إذا ارتفعت قدم عبد الإله العمري، مدافع الاتحاد، من الأرض، خلال لقطة المخالفة.

وأضاف أن الحكم السويسري سبق وأن احتسب ركلة جزاء وهمية - أيضًا - على حد وصفه، في مباراة للهلال أمام الباطن، لصالح اللاعب محمد كنو، والتي تسببت في هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى.

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ولم يتوقف الصرامي عند ذلك الحد، بل وجه اتهامًا إلى خبراء التحكيم، قائلًا "لدينا مشكلة على الخبراء التحكيميين، فهم يتركون قانون اللعبة ويذهبون لمصالحهم الشخصية".

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة، بعد مرور أربع جولات، لينفرد بصدارة دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة، بعد إيقاف سلسلة انتصارات الاتحاد الذي اكتفى بالوصافة، بـ9 نقاط، وكذلك الاتفاق الذي سقط في فخ الخسارة أمام النصر بنتيجة (0-3)، في الجولة الرابعة.