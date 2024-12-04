صدمة كبرى للنصر والأهلي .. سعود الصرامي يتوقع الترتيب النهائي لدوري روشن السعودي

التوقعات حملت مفاجأة جميلة لفريقين!

صدم الإعلامي النصراوي سعود الصرامي كلًا من الأهلي والنصر بتوقعاته للترتيب النهائي لجدول ترتيب دوري روشن السعودي للموسم الجاري، وذلك خلال حديثه لقناة 24 الرياضية السعودية.

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الاتحاد يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال، يليهما النصر والقادسية بـ25 نقطة لكل منهما، ومن ثم الشباب بـ22 نقطة ثم الأهلي سادسًا بـ20 نقطة.

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الصرامي لم يشذ عن القاعدة في توقعه للفريق الفائز باللقب، حيث حسم الأمر لصالح الهلال وتوقع وجود الاتحاد ثانيًا في الجدول، وهو حال جُل المتابعين للدوري رغم المستوى الممتاز الذي يقدمه كريم بنزيما ورفاقه حتى الآن.

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الصدمة الكبرى كانت في توقعه تقدم القادسية للمركز الثالث وتراجع النصر للرابع، وربما الأشد هي خروج الأهلي من الرباعي الأول وبالتالي عدم مشاركته والنصر في دوري أبطال آسيا النخبة الموسم القادم.

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يُشار إلى أن الهلال هو حامل لقب دوري روشن، وقد فاز به 6 مرات في المواسم الـ8 الأخيرة، حيث استطاع النصر والاتحاد الفوز به بواقع مرة لكل منهما.