سعود الحربي: أحد سيقاتل من أجل البقاء في الدوري السعودي

رئيس نادي أحد يشيد بلاعبي فريقه ويحمسهم من اجل التواجد في الدوري الموسم المقبل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد سعود الحربي، رئيس نادي أحد بلاعبي فريقه عقب الفوز في آخر مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، والتي كانت أمام الفيصلي.

وقال الحربي في تصريحات إعلامية: "اللاعبون قدموا ما عليهم، جميع الأجهزة في الفريق ساهمت في استقرار الأوضاع داخل الصفوف".

وأكمل: "أمامنا 33 نقطة في الملعب حتى نهاية الدوري، سنحاول أن نحصل على النقاط التي تجعلنا نكون متواجدين في الدوري السعودي الموسم القادم".

وواصل: "أحمد الله لقد حققنا هدفنا الأول، تبقى لنا حقيق الهدف الأهم والأصعب في الفترة القادمة، وهذا نتيجة عمل واجتهاد الجميع".

ويستعد أحد لمواجهة التعاون، يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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الجدير بالذكر أن أحد يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير.