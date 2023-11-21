سعودية مانشيني غير في الرسميات .. الأخضر يسقط الأردن بـ"سلاح الشهري"

المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني يقود منتخب السعودية لفوز رسمي جديد

بعد النتائج الودية المخيبة.. واصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، انتفاضته في المباريات الرسمية؛ حيث حقق فوزًا هامًا على الأردن، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

بهذه النتيجة.. انفرد الأخضر السعودي، بصدارة المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، بالعلامة الكاملة "6 نقاط"، وبفارق نقطتين عن منتخب طاجيكستان "الوصيف"، بينما تجمد الفريق الأردني عند النقطة الوحيدة، في المركز الثالث.

منتخب السعودية دخل المباراة بقوة، بتسجيله هدفًا مبكرًا عن طريق المهاجم صالح الشهري، بعد عرضية متقنة من الموهبة الشابة عباس الحسن، في الدقيقة الثامنة.

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وفي الدقيقة 30.. عاد الشهري مجددًا، وضاعف النتيجة لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك الأردنية.

وبعد الهدف الثاني.. نشط المنتخب الأردني بعض الشيء، وسط تألق من حارس الأخضر محمد العويس، في الوقت الذي حرم فيه القائم، اللاعب عباس الحسن من الهدف الثالث، في الدقيقة 38.

وتراجع أداء المنتخبين، في الشوط الثاني من المباراة، بشكل كبير للغاية؛ وسط بعض المناوشات السعودية، خاصة عن طريق "البديل" عبد الرحمن غريب، مع اعتماد الخبير الإيطالي روبرتو مانشيني، على أسلوب "كسر رتم" المنافس.