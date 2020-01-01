ما هو الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي مع برشلونة؟ وكم يبلغ سعره؟

‎إذا أراد أي فريق الحصول على توقيع ليونيل ميسي نجم برشلونة، فبإمكانه ببساطة دفع الشرط الجزائي في عقده، ولكن ما هو؟ وكم يبلغ سعر ميسي؟

‎من الصعب أن نتخيل أن ليونيل ميسي يلعب لنادٍ آخر غير برشلونة، لكن شائعات اقتراب نهاية الأرجنتيني في كتالونيا اشتدت خلال الصيف حيث أبلغ النجم ناديه برغبته في الرحيل.

‎وقد نتج ذلك بسبب معاناة الفريق في هذا الموسم الكئيب، والذي شهد خسارة النادي لمجد الدوري الإسباني قبل أن يتم إقصاؤه بشكلٍ مخزي من دوري أبطال أوروبا.

الأمور ليست على مايرام خارج الملعب أيضًا المتعلقة ‎بسياسات النادي، حيث كان ميسي صريحًا بشكل غير معهود في التصريحات التي أدلى بها بعض مديري الفريق.

المزيد من الفرق

‎مع انتهاء عقده في عام 2021 وعدم وجود ضمان بتوقيع شروط جديدة، من الممكن أن يسعى برشلونة للاستفادة من لاعب يعتبر عالميًا من أفضل اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم.

كيف يرحل ميسي مجانًا عن برشلونة رغم الشرط الجزائي؟

‎إذن ما هو سعر ميسي؟ جول يلقي نظرة على الشرط الجزائي في عقد المهاجم.

ما هو الشرط الجزائي في عقد ميسي؟

‎الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي هو 700 مليون يورو (630 مليون جنيه استرليني / 825 مليون دولار)، وتم وضع البند الضخم عندما وقع ميسي عقدًا جديدًا مدته أربع سنوات مع برشلونة في عام 2017، وينتهي هذا العقد في عام 2021.

‎قبل ذلك، كان الشرط الجزائي لميسي 300 مليون يورو (270 مليون جنيه استرليني / 355 مليون دولار)، وتم زيادة المبلغ بعد أن دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو (198 مليون جنيه استرليني / 262 مليون دولار) للحصول على نيمار.

‎ولكن على الرغم من أن عقده سينتهي في نهاية موسم 2020-21، يعتقد ليونيل ميسي وفريقه القانوني أن البند سيسمح له بإنهاء ارتباطه مع برشلونة من جانب واحد مما يسمح له بالمغادرة مجانًا قبل نهاية الموسم.

أوضح مدير برشلونة جييرمو أمور عندما تم تجديد عقد ميسي في عام 2017: "كان ليونيل دائمًا سعيدًا جدًا في برشلونة ونريده أن يعتزل هنا كما يشاء. نحن نتحدث عن الشرط الجزائي ومع تجربة نيمار علينا حماية أنفسنا".

‎إذا رغب أحد الأندية في شراء الفائز بالكرة الذهبية ست مرات وكان بإمكانه تحمل سعره، فيمكنه تقديم عرض بقيمة 700 مليون يورو، ولن يكون أمام البلاوجرانا خيار سوى قبوله.

‎هذا السعر سيحطم الرقم القياسي العالمي الذي تحقق عندما اشترى باريس سان جيرمان نيمار، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك على الإطلاق، خاصةً مع تأثير السن عليه مثل أي شخص أخر.

‎بالنظر إلى حالة اللعب مع انتهاء عقد ميسي في غضون عام، إذا أراد الأرجنتيني المغادرة حقًا، فمن المرجح أن لا يكون أمام برشلونة الكثير من الخيارات سوى قبول عرض أقل من البند.

‎في الواقع، لم تظهر تأثيرات فيروس كورونا بشكل حقيقي في سوق انتقالات كرة القدم، لكن من المتوقع أن تنخفض الرسوم بنسبة كبيرة.

‎ما هي الأندية التي يمكنها شراء ليونيل ميسي؟

‎في حين أن معظم الأندية في العالم ترغب في التعاقد مع ليونيل ميسي، إلا أن قلة فقط هي التي ستتمكن من تحمل سعره، حتى لو ترك ميسي برشلونة مجانًا، فإن راتبه في أي نادٍ جديد سيتطلب خزائن كبيرة.

‎مانشستر سيتي وإنتر وباريس سان جيرمان هي الأندية الرئيسية التي توصف بأنها وجهات محتملة للأرجنتيني.

‎يُنظر إلى حقيقة أن بيب جوارديولا الذي عمل مع البرغوث خلال الفترة التي قضاها في الكامب نو، هو المدير الفني الحالي السيتي الأن على أنها ميزة كبيرة لصالح الفريق الإنجليزي، حيث أشار أحد النقاد إلى أن ميسي كان بمثابة ابن الفيلسوف.

‎في غضون ذلك، أشار النيراتزوري باستمرار إلى نيته إحضار الأرجنتيني إلى سان سيرو، وأشار مدير الفريق السابق ماسيمو ميرابيلي إلى أن هذا احتمال كبير.

‎وقال ميرابيلي لراديو سبورتيفا: "أستطيع أن أؤكد لكم أن ميسي هو أكثر من مجرد حلم للإنتر. لم يتبق له الآن سوى عام واحد في عقده ولا يريد برشلونة المخاطرة بخسارته مجانًا الصيف المقبل".

‎على الرغم من التكهنات التي تربط ليونيل ميسي بالنادي، إلا أن مدرب الكتلان الجديد رونالد كومان يأمل في إقناع اللاعب بالبقاء في كامب نو.

‎وقال كومان لـ NOS: "الأمر متروك لي لإيجاد طريقة نحصل بها على أفضل ما يمكن من ميسي، وهو سعيد هنا وأنه يشعر بالأهمية. إنه القائد وعليه إنهاء مسيرته في برشلونة. ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي".

ما هو الشرط الجزائي في كرة القدم؟

‎في كرة القدم، الشرط الجزائي الذي يشار إليه أحيانًا باسم بند الإفراج هو بند في عقد لاعب كرة القدم يشير إلى مبلغ إذا تم دفعه يجب أن يقبل النادي العرض.

‎عادةً ما يتم تحديد الرسوم أعلى بكثير من القيمة السوقية المتصورة للاعب من أجل العمل كرادع لمقدمي العروض المحتملين، ولكن يمكن أن تكون منخفضة نسبيًا في بعض الأحيان لتشجيع المزايدين.

‎كانت الشروط الجزائية من الجوانب الإلزامية لعقود لاعبي كرة القدم في إسبانيا منذ عام 1985.