فيفا 20 | ما هو سعر اللعبة في المملكة العربية السعودية؟

في هذا التقرير يُقدم لك Goal النسخة العربية كل ما تريد معرفته حول تكلفة فيفا 20 الجديدة في السعودية

أحمد جمال

أعتادنا كل عام على رؤية نسخة جديدة من سلسلة ألعاب فيفا الخاصة بشركة EA Sports، والتي يتدافع المشجعون وعاشقي اللعبة في كل أنحاء العالم للحصول عليها.

لا يزال الإصدار المتوقع من فيفا 20 لم يتم طرحه ولكنه على بُعد أقل من شهر فقط، حيث كالعادة يسعى مطورو اللعبة إلى إطلاق اللعبة في الأسواق في فصل الخريف، مما يتيح الكثير من الوقت لإصدار تحدثات قبل بداية العام الميلادي الجديد.

ومثل أي شئ آخر، هناك ثمن يجب دفعة مقابل الحصول على اللعبة الأصلية، وأي شخص يرغب في لعب اللعبة الجديدة بمجرد صدورها فيجب عليه دفع بعض المال.

ويلقى Goal النسخة العربية نظرة على تكلفة فيفا 20 في المملكة العربية السعودية.

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ما هو سعر فيفا 20 في السعودية؟

لم يتم تأكيد أسعار الإصدار القادم من فيفا، ولكن يجب الكشف عن التفاصيل في الأسابيع القليلة القادمة وسنقدمها لك بالطبع عندما نحصل عليها.

ما لم يتم إدخال هيكل تسعير جديد مختلف عن سابقة، فمن المحتمل أن تكون تكلفة فيفا 20 قريبة من تكلفة فيفا 19.

وكانت اللعبة في العام الماضي تُكلف 60 جنيها استرليني على أجهزة الإكس بوكس وبلاي سيتيشن 4 في المملكة المتحدة، وبسعر 55 جنية استرليني للإصدار الخاص بالكمبيوتر وإصدارات Nintendo.

بينما في الولايات المتحدة فقد كان السعر هو 60 دولاراً كسعر موحد لجميع نسخ اللعبه على أي منصة وأي جهاز.

بينما بلغ سعر اللعبة في السعودية 300 ريال سعودي في بداية طرح اللعبة بالاسواق لجميع المنصات والأجهزة، ولكن بالطبع تغير السعر بحسب مبدأ العرض والطلب وتفاوت باختلاف الأسواق ولكن بشكل مقبول.

يمكنك الإطلاع على جدول يوضح تفاصيل الأسعار الأصلية للعام الماضي والتي قد تعطي فكرة عن تكلفة الفيفا 20.

سعر فيفا 19:

الجهاز المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة البريطانية PlayStation 4 300 ريال سعودي 60 جنية استرليني 60 جنية استرليني Xbox One 300 ريال سعودي 60 جنية استرليني 60 جنية استرليني PC 300 ريال سعودي 60 جنية استرليني 55 جنية استرليني Nintendo Switch 300 ريال سعودي 60 جنية استرليني 55 جنية استرليني

ومع المزيد من الإصدارات الخاصة والنهائية من اللعبة والتي إصدارها بعد التحديثات كل مدة، كانت الأسعار تتزايد بشكل طبيعي.

غالبا ما تتاح العروض خلال الفترة التي تسبق الإصدار، مع خصومات أيضاً من أجل الذين أشتروا اللعبة السابقة وخصومات للشراء المبكر أيضاً.

كم سيكلف الاشتراك؟

يُعد نظام الاشتراك من أهم ما في اللعبة حيث تُتيح اللعب أون لاين في جو تنافسي أكثر حماساً وإثارة، ومن الممكن تماما استخدام نموذج الاشتراك في فيفا 20، وقد ناقش رؤساء EA الفكرة في الماضي، ففي الواقع تقدم شركة EA بالفعل خدمات اشتراك في شكل وصول "Origin Access" وهو متاح للكمبيوتر الشخصي، لذلك ليست قفزة كبيرة أن تقترح أنه قد يتم تطبيقة على سلسلة فيفا أيضا.

تبلغ تكلفة الوصول إلى 5 دولار شهرياً أو 30 دولاراً أمريكياً لمدة عام، ولذا فمن المتوقع أن يتراوح الاشتراك الجديد لفيفا 20 بين 5 - 13 دولار شهرياً، وهو ما يعني أنه سيكون ما بين 19 - 50 ريال سعودي.