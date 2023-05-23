سعر خيالي و7 أضعاف رينج روفر.. رونالدو يخطف الأنظار بسبب ساعته الجديدة

سعر ساعة رونالدو الجديدة يثير الجدل

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي ساعته الجديدة.

ويعد رونالدو، الشخص الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "Instagram" ويأتي في المرتبة الثانية بعد حساب Instagram الرسمي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن ساعة رونالدو سعرها أكثر من سبعة أضعاف ما أنفقه على سيارته رينج روفر الثمينة.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو دفع 100 ألف جنيًا إسترليني لشراء هذه السياراة قبل بضع سنوات مما يعني أنه إذا دفع ثمن الساعة التي تبلغ 750 ألف جنيه إسترليني فإنه أنفق سبعة أضعاف ما دفعه مقابل السيارة.

ويكسب النجم البرتغالي أكثر من 3 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع من نادي النصر السعودي، ويحتاج المهاجم إلى إيجاد أشياء ينفق أمواله عليها ومن المعروف أنه يحب أن ينفق الأموال على الساعات.

ويدخل لرونالدو مبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعياً من خلال منشوراته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ومعظمها من خلال الدعاية.

وسجل رونالدو مع فريق النصر السعودي هذا الموسم 13 هدفًا في 17 مباراة.