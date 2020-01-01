سعد سمير: تتويج الأهلي بالدوري ليس إنجازًا

مدافع الأهلي يرى أن الإنجاز الحقيقي هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

يرى سعد سمير، مدافع فريق النادي الأهلي، أن تتويج فريقه بلقب الدوري المصري الممتاز كل موسم، أمرًا طبيعيًا، مشيرًا إلى أن فريقه يمتلك لاعبين على مستوى عالي.

سعد سمير قال خلال تصريحات تليفزيونية: "إدارة الأهلي دعمت الفريق هذا الموسم بلاعبين أضافوا للفريق، وهذا ما يظهر الآن، فنحن نمتلك فريقًا على مستوى عالي".

مدافع الأهلي تابع: "التدعيمات التي قامت بها إدارة الأهلي ظهرت الآن، في ظل وجود مدير فني استطاع أن يخلق لنا الدوافع، وهو الأمر الذي افتقدنا له الموسم الماضي".

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سمير واصل: "الأهلي يستطيع الآن تحقيق الانتصارات بشكل دائم، في ظل توفر دوافع للاعبيه، بالإضافة إلى ضغط الجماهير والإدارة".

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وأوضح سعد سمير تصريحاته قائلًا: "تحقيق الدوري الممتاز كل عام هذا أمرًا طبيعيًا في الكرة، ولكن الإنجاز الأكبر هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر مايو المقبل.