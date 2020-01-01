سعد سمير: الأهلي طلب ضم شقيقي وفريقه رفض

سعد سمير يتحدث عن حسام عاشور وصالح جمعة.

أكد سعد سمير، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن ناديه يرغب في ضم شقيقه الأصغر محمد سمير، لاعب فريق طلائع الجيش، ولكن ناديه يرفض التفريط في خدماته.

سمير قال خلال تصريحات إذاعية: "تركت شقيقي يشق طريقه بنفسه، وكرة القدم لا يوجد بها مجاملات، وذهب للاختبار في العديد من الأندية، ليلعب أخيرًا في صفوف طلائع الجيش".

وتابع: "الأهلي طلب ضم شقيقي لصفوف الناشئين، ولكن طلائع الجيش تمسك به، وقام طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق، بتصعيده لصفوف الفريق الأول، وأصبح الآن أساسيًا".

المزيد من الفرق

سعد سمير أردف: "دائمًا ما أتحدث مع شقيقي وأنصحه، وهو أهلاوي جدًا وعائلتي كلها تشجع الأهلي، ويتمنى الاحتراف الخارجي ليسير على خطى نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي".

ميدو وسامي الجابر يشاركان نجوم العالم في حملة "فيفا" ضد فيروس كورونا

وتحدث سمير عن زميله حسام عاشور، حيث قال: "هو واحد منا ومن الجمهور، ويحمل الأهلي على كتفيه، وحضرته في كل مراحل حياتي، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

واختتم سمير تصريحاته متحدثًا عن صالح جمعة، حيث قال: "لن أنصح صالح جمعة، لأنه يعرف جيدًا الصح من الخطأ، ولكنه يحتاج إلى بعض الصبر، ولديه الإمكانيات التي ستجعله يعود مرة أخرى للملاعب".

وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام، عن عدم رغبته في تجديد عقد حسام عاشور، مقدمًا له عرضًا بتنظيم مهرجان اعتزال يليق باسمه، وأيضًا معايشة في أي فريق يرغب في اللعب ضمن صفوفه.