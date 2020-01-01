خاص | بقير يُفسر هجرة التوانسة إلى مصر والسعودية، ومهاجمه الأفضل في الدوري السعودي

جول النسخة العربية أجرى حوارًا خاصًا مع نجم أبها

أكد سعد بقير نجم هجوم أبها أن المال ليس السبب لانتقال اللاعبين التوانسة إلى الدوريين السعودي والمصري، بل قوة البطولتين وجودة البنى التحتية خاصة الملاعب، كما تحدث في حوار خاص مع جول النسخة العربية عن خططه المستقبلية وسبب تجديد عقده مع ناديه رغم وجود عروض مهمة من كبار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

بقير كان قد انضم إلى أبها عقب نهاية عقده مع الترجي التونسي في صيف 2019 بعد مسيرة ممتازة ونجاحات ملفتة، وقد لفت الأنظار بقوة بأدائه الرائع في الدوري السعودي وتحدث الإعلام عن عروض من عدة أندية أبرزها الاتحاد والأهلي، لكنه فاجأ الجميع في أغسطس الماضي بتجديد عقده لمدة موسمين وتحديدًا حتى صيف 2022.

النجم التونسي بدأ حواره مع جول بالتأكيد على أن وجود مواطنه عبد القاسم الشابي على رأس الجهاز الفني لأبها ساهم بقوة على تأقلمه وانسجامه السريع مع أجواء الكرة السعودية، مشيرًا إلى أن حديثه مع المدرب شجعه كثيرًا على الانضمام للفريق عقب نهاية عقده مع الترجي.

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وعن العروض السابقة وتجديد عقده مع أبها، قال بقير "كان هناك عروضًا من أندية كبيرة في الدوري السعودي الصيف الماضي، خاصة بعد تألقي في موسمي الأول، لكن رئيس النادي طلب مني البقاء وتجديد العقد وأنا وافقت وسعيد ببقائي مع أبها".

واصل حول خططه المستقبلية "أود الانتقال لفريق جماهيري يلعب على البطولات، أنا سعيد في أبها كما قلت لكن لا أعلم ما سيحدث في الانتقالات الشتوية أو الصيف القادم، أتمنى أن أوفق في خطوتي القادمة".

صاحب الـ26 عامًا أكد ترحيبه التام بقرار النادي خفض الرواتب بعد أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، بقوله "جائحة كورونا أثرت على الجميع في العالم أجمع، الفريق لم يُقصر معنا أبدًا قبل تلك الأزمة، ولذا رحبنا بقرار تخفيض الرواتب ومساعدة النادي وقت احتياجه لنا، حتى لو وصل التخفيض إلى 70% لم أكن سأمانع أبدًا، لأن أبها لم يقصر معي أبدًا".

وعن هجرة اللاعبين التوانسة إلى مصر والسعودية، قال بقير "الجوانب المالية لم تكن السبب خلف رحيل اللاعبين التوانسة إلى الدوريين المصري والسعودي، بل لأنهما أفضل من الدوري التونسي، حتى على مستوى الملاعب".

أضاف "الدوري السعودي هو الأقوى عربيًا وآسيويًا وفي الشرق الأوسط، سواء على مستوى التنظيم أو الملاعب أو اللاعبين الأجانب أو المحليين وبالطبع المدربين والجماهير".

بقير سُئل خلال حواره الخاص مع جول النسخة العربية عن سبب فشل تجربة زميليه السابقين في الترجي، يوسف بلايلي وأنيس البدري، مع الأهلي والاتحاد، فأجاب "الثنائي لم يُقدم المستوى الذي كنت شخصيًا أنتظره منهما، لكن البلايلي أحد نجوم الدوري القطري حاليصا ومتصدر قائمة الهدافين هناك".

أضاف "منظومة العمل في النادي أو أسلوب لعب الفريق من أسباب عدم نجاحهما ربما، بجانب أن البلايلي كان يشتكى كثيرًا من حرارة الأجواء والرطوبة العالية في مدينة جدة، وعمومًا أتمنى لهما التوفيق فيما هو قادم".

أول فوز لـ أبها على #الأهلي في #الدوري_السعودي_للمحترفين 👌



طير يا بقير طير 🔥pic.twitter.com/biC35NLKny — موقع جول السعودي (@GoalSA) September 5, 2020

بطل أفريقيا مع الترجي عامي 2018 و2019 اختار أفضل مهاجم في الدوري السعودي، بقوله "عمر السومة هو الأفضل بالتأكيد، والدليل أنه الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، وهو المهاجم الذي أتمنى اللعب بجانبه، ومعه يوسف نياكاتي (مهاجم الوحدة)".

ومنح بقير إجابة مفاجئة حول أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي، إذ قال "أنسيلمو لاعب الوحدة هو الأفضل".

وعن الحصان الأسود، قال "لا يوجد حصان أسود واحد في الدوري السعودي هذا الموسم، كل الفرق ممتازة وهناك الباطن والفتح والوحدة".

وأتم الدولي التونسي حديثه بالقول عن توقعاته لهداف الدوري "وجود 7 أجانب في كل نادٍ يجعل المستوى متقارب كثيرًا، والدليل عدم وجود أي من مهاجمي الفرق الكبيرة في صدارة الهدافين. جدول الترتيب كذلك يشهد منافسة كبيرة، إذ لا يتجاوز الفارق بين المركزين الخامس والـ13 حاجز الأربع نقاط. باعتقادي أن الهداف وأفضل صانع أهداف لن يكونا من الفرق الكبيرة هذا الموسم".