"حضور نجوم العالم ليس بالمال فقط" .. سعد اللذيذ يكشف تحديات لجنة الاستقطاب ويؤكد: أندية الصندوق "مستقلة"!

تصريحات جديدة من سعد اللذيذ..

طرح سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، ملفات جديدة، خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم، حيث تحدث عن دور لجنة الاستقطاب مع الأندية، وطريقة تقييم نجوم العالم المنتقلين إلى دوري روشن، فضلًا عن تمتع أندية الصندوق بالاستقلالية في اتخاذ القرار.

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وقال اللذيذ، عبر جلسة "لمحة عن تطور الكرة السعودية"، إنه من السهل استقطاب جميع النجوم الذين انتقلوا إلى دوري روشن، بالمال فقط، مضيفًا أن الناس يفكرون في قيمة العقد للاعبين القادمين، إلا أن هناك تحديات تواجه لجنة الاستقطاب بشأن ذلك الأمر، مضيفًا أن دور اللجنة يتمثل في مساعدة الأندية السعودية، من خلال التفاوض وتسهيل المهمة على الأندية في هذا الجانب، وأن اللجنة تهتم دائمًا بدعم الأندية.

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وأضاف اللذيذ، وفق ما أكدته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن نسبة تتراوح بين 70-75% من اللاعبين الذين تم استقطابهم، كان لهم تأثير على الدوري السعودي، وكثير منهم تم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية، فيما يتم وضع اللاعبين الذين لا يقدمون الأداء الجيد بعين الاعتبار، منوهًا بأن اللجنة تستمر في فرض المزيد من تدابير الرقابة المالية على الأندية، من أجل ضمان عدم التأخر في السداد، وبالتالي عدم إيقاع النادي في الديون، وقد تحسنت الأندية ذلك الأمر.

وذكر نائب رئيس الرابطة، بأن الدوري السعودي يمتلك أندية تاريخية تتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة، مثل النصر والاتحاد والهلال والأهلي، ليس على مستوى المملكة فقط، وإنما في المنطقة، ما يجعلها مستقلة في اتخاذ قراراتها وجميع عمليات استثمارها.

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وشدد اللذيذ على هدف الرابطة في أن يصبح الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، ويجب عليه أن يمتلك المواهب والنجوم إذا أراد التطوير، مضيفًا أنه يتم مواصلة العمل الذي بدأته الرابطة ولجنة الاستقطابات في السنتين الماضيتين، بهدف تطوير الأندية السعودية وجلب لاعبين وتطوير المنشآت الرياضية للأندية.