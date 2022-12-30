سعد الشهري يقود منتخب السعودية في خليجي 25 والسفر بطائرة خاصة

الشهري يقود الأخضر في خليجي 25

Shahid

كشفت تقارير صحفية، عن مغادرة بعثة المنتخب الأولمبي بقيادة سعد الشهري إلى محافظة البصرة بالعراق يوم 4 يناير المقبل، من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 25".

وتستضيف العراق بطولة كأس الخليج "خليجي 25" خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، بمشاركة 8 منتخبات من مجموعتين.

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن أولمبي الأخضر سيسافر إلى البصرة عن طريق طائرة خاصة، وذلك لتوفير الراحة لجميع اللاعبين، وذلك بعدما قام اتحاد الكرة السعودي بتكليف سعد الشهري لقيادة المنتخب.

وسيُعلن الشهري عن قائمة المنتخب السعودي بعد نهاية الجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، والتي ستختتم مساء يوم السبت.

وسينتظم جميع اللاعبين في معسكر الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لمدة 3 أيام قبل المغادرة إلى البصرة بطائرة خاصة.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات العراق واليمن وعمان، بينما تضم المجموعة الثانية البحرين وقطر والكويت والإمارات.

Shahid