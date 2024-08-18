سعد الشهري يهاجم لويس كاسترو: زرعت في لاعبي النصر افتعال المشكلات!

المدرب البرتغالي تحت مقصلة مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سابقًا!

يرى سعد الشهري؛ المدير الفني السابق لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا والناقد الفني حاليًا في برنامج "دورينا غير"، أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، هو السبب الأول لضياع لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي من العالمي.

العالمي خسر أمس السبت، أول ألقابه في الموسم الجديد 2024-2025 بالهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، في النهائي على استاد المحالة، بعدما خرج من الشوط الأول متقدمًا بهدف.

بهذه الخسارة يتواصل رصيد كاسترو الصفري في البطولات الرسمية مع النصر، باستثناء كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية الودية".

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وحول ديربي السوبر، قال الشهري عبر برنامج "دورينا غير": "المشكلة بدأت في بداية المباراة من حارس مرمى النصر في بناء اللعب؛ الكرات الطويلة تُلعب فقط للابورت، بينما الهلال يضغط بثنائي في الهجوم .. أنت تبقى في العمق، هذا يسهل مهمة الهلال، من المفترض فتح المدافعين للملعب أكثر، كان على لاعبي النصر توسعة الملعب".

وأضاف: "أفكار النصر في العام الماضي هي نفسها العام الحالي، لم تتغير، النصر أمام الهلال اليوم لا شخصية ولا طريقة فنية وخسارة كبيرة، الهلال لو كان في وضعه الطبيعي والنصر في وضعه الحالي لتجاوزت النتيجة الرباعية، فكي تهزم الهلال عليك أن تكون في قمة مستواك، وبل ويجب أن يحدث هبوط في مستوى الهلال أيضًا في ظل امتلاكه العناصر الحالية".

واختتم موجهًا اللوم للمدرب البرتغالي حتى في التعامل النفسي مع اللاعبين: "في كل مؤتمر صحفي يظهر كاسترو ويقول (أهم شيء الحكم يكون جيدًا)، بذلك زرع في اللاعبين أن أي شيء توجهوا للحكم وافتعلوا المشاكل، وأي لاعب ضعيف داخل الملعب يتجه مباشرةً لأي شيء خارجي".

يذكر أن التقارير كانت قد أكدت أن كاسترو رفض محاولات إدارة النادي معه لإقناعه بانضمام الشهري لجهازه المعاون، بعدما رحل قبل أقل من شهرين عن تدريب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.