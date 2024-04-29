"سعادة في غرفة الملابس" .. أسطورة بايرن ميونخ يقلل من ريال مدريد قبل القمة الأوروبية

قمة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا..

"ريال مدريد أسهل لنا".. بهذه الكلمات تحدث لوثار ماتيوس، أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني، عن مواجهة فريقه السابق مع عملاق إسبانيا، مساء غدٍ الثلاثاء.

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بايرن ميونخ يستضيف ريال مدريد، في العاشرة من مساء الغد - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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واعتبر ماتيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مساء اليوم الإثنين، أن العملاق الألماني كان محظوظًا بمواجهة ريال مدريد، في الدور نصف النهائي، بدلًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب النسخة الماضية.

ريال مدريد نجح في تخطي عقبة السيتزنس، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بعد الفوز عليه بركلات الجزاء، عقب التعادل (4-4) في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وأشار أسطورة البافاري، إلى أن فريقه السابق قادر على الفوز على النادي الملكي؛ ليس في ألمانيا فقط، بل وفي إسبانيا أيضًا، مؤكدًا على وجود حالة من السعادة والارتياح داخل غرفة ملابس البايرن.

وفي النهاية.. أعرب لوثار ماتيوس، عن أمنيته بأن يجمع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بين الفريقين الألمانيين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؛ قائلًا: "ستكون قصة جميلة".

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند، سيضرب موعدًا مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في النصف النهائي الثاني من البطولة القارية الكبرى.