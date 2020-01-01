سطو مسلح على عائلة فيرتونخين في لندن

لا توجد إصابات والشرطة تعاين الأضرار..

تعرض منزل يان فيرتونخين، لاعب توتنهام، إلى سطو مسلح يوم الثلاثاء الماضي، ولكن لم يسقط ضحايا واكتفى اللصوص بسرقة بعض الأغراض الإلكترونية والمغادرة سريعًا.

وكان فيرتونخين في ذلك الوقت رفقة ناديه في ألمانيا، وبالتحديد في ملعب ريد بول أرينا لمواجهة لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث هُزمت كتيبة جوزيه مورينيو بثلاثية نظيفة وودعت البطولة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ملثمين معهم سكاكين قد اقتحموا منزل فيرتونخين في لندن وقاموا بترهيب زوجته وأطفاله ثم سرقوا بعض الأجهزة الإلكترونية ولاذوا بالفرار.

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لم يكن منزل الدولي الهولندي هو الوحيد الذي تعرض للسطو، فبحسب الشرطة البريطانية، تعرض أيضًا منزل واحد على الأقل في نفس الحي للسرقة بنفس الطريقة في نفس اليوم.

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متحدث باسم توتنهام طالب الجمهور بالإدلاء بأي معلومات قد تفيد الشرطة في سبيل الكشف عن الجناة والقبض عليهم، مع العلم أن الشرطة لم تنجح بعد في اعتقال أي منهم.

وكان صاحب الـ31 عامًا قد شارك هذا الموسم في 19 مباراة رفقة السبيرز في البريميرليج هذا الموسم، وقد سجل هدفًا وحيدًا لكتيبة السبيشال وان التي تقبع في المرتبة الثامنة من البطولة.

يذكر أن كرة القدم الإنجليزية مُعلقة حاليًا لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط احتماليات لإلغاء هذا الموسم في ظل صعوبة السيطرة على المرض ونقل العدوى.