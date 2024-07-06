سر صعود إنجلترا.. زجاجة بيكفورد تقود الأسود الثلاثة نحو نصف النهائي!

السر في الزجاجة...

قاد جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي، منتخب بلاده إلى نصف نهائي بطولة يورو 2024، على حساب المنتخب السويسري.

وتأهل المنتخب الإنجليزي، إلى نصف نهائي بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا، بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره السويسري بنتيجة 5/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل لكل فريق.

وتألق بيكفورد، في ركلات الترجيح وتمكن من التصدي للركلة الترجيحية الأولى من مانويل أكانجي، وعقب المباراة انتشرت صورة للحارس الإنجليزي، وهو بيده زجاجة مياه عليها أماكن تنفيذي لاعبي سويسرا لركلات الجزاء.

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وتعد هذه ثاني مرة يتأهل فيها المنتخب الإنجليزي بصعوبة في كأس الأمم الجارية، بعدما قلب نتيجة مباراته الأخيرة ضد سلوفينيا في اللحظات الأخيرة بهدفين لجود بيلينجهام وهاري كين.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي، سينتظر الفائز من مباراة هولندا، وتركيا في نصف نهائي اليورو، والمقرر إقامته يوم الأربعاء القادم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.