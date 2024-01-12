"سر شبابه المتجدد ووجبته المفضلة في السعودية" .. خبير تغذية النصر يكشف أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو!

كشف أسرار جديدة في حياة كريستيانو رونالدو

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كشف الإسباني خوسيه بليسا، خبير التغذية بنادي النصر السعودي، أسرارًا مهمة عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ونجوم العالمي.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، ولمدة موسمين ونصف؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

بليسا أوضح في تصريحات مع صحيفة "ريليفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن رونالدو يبدو وأنه يبلغ من العمر 16 سنة وليس 38؛ من خلال اهتمامه الكبير بأسلوب التغذية والتدريبات، والذي ينقله إلى اللاعبين السعوديين في الفريق.

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وأشار إلى أن نجوم النصر سواء المحليين أو الأجانب، أصبحوا - منذ قدوم الأسطورة البرتغالية -، يلتزمون بأوقات النوم والتغذية، كما يتناولون معظم الوجبات، في مقر النادي.

وشدد خبير التغذية الإسباني، على أن العمل في النصر، أشبه بالأندية الأوروبية؛ حيث يملك العالمي، طاهيًا سعوديًا وآخر عالمي، مع وجود أخصائيين من إسبانيا والبرازيل، وطبيب كان يعمل في فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، نافيًا في نفس الوقت قدوم نجوم الكرة إلى المملكة؛ من أجل الاعتزال - كما يزعم البعض -.

وعن وجبة كريستيانو رونالدو "المفضلة".. أكد خوسيه بليسا، على أن الأسطورة البرتغالية وعددًا من النجوم الأجانب في الفريق، يعشقون الأطباق السعودية التقليدية؛ من الفتوش والبابا غنوج والحمص.

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