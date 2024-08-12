سر تفوق ريال مدريد.. الكشف عن تصرفات ثلاثي مبابي وروديجر وكورتوا مع مارتينيز بعد الصليبي!

لقطة طيبة من كبار ريال مدريد بعد إصابة ناشئ الميرينجي...

قدم نادي ريال مدريد، ولاعبيه رسالة دعم إلى خوان مارتينيز، مدافع الفريق الشاب الذي تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل عدة أيام.

وكان المدافع صاحب الـ 16 عامًا، قد قدم مستويات مميزة في الفترة التحضيرية، جعلته يحصل على ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي، واقترب من المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول، قبل أن يتعرض لإصابة قوية يوم الجمعة الماضي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الحارس تيبو كورتوا، كان قريبًا من مارتينيز، وقت الإصابة وتذكر إصابته في الموسم الماضي، وكان أول من أخبر الطاقم الطبي بخطورة إصابة خوان.

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وأشار التقرير إلى أن أنطونيو روديجر، مدافع الميرينجي، وبعد ظهور نتائج الاختبارات الأولية لإصابة مارتينيز، قد عرض على زميله الشاب استضافته في منزله بدلًا من البقاء في مدينة الفريق بعيدًا عن أهله.

بينما قدم كيليان مبابي، الوافد الجديد لصفوف الميرينجي، الدعم اللازم تجاه خوان مارتينيز، وتواصل معه لتشجيعه وأخبره أنه سيكون دائمًا بجانبه حتى يتعافى ويلعب الثنائي معًا.

ومن جانبها ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، قررت أن تفي بوعدها مع اللاعب الشاب، وستوقع على عقده الجديد، وطلبت من اللاعب الهدوء والتعافي بشكل جيد.