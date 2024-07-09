"سر تردد أليسون ومانشستر سيتي يتنازل في صفقة إيدرسون" .. تطورت جديدة بملف حراسة مرمى النصر

تطورات جديدة في ميركاتو النصر..

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي بـ"شكل مكثف"؛ لإغلاق ملف حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر استغنى عن حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا، في صيف العام الحالي؛ مع فتح خط مفاوضات مع أكثر من اسم عالمي لـ"تعويضه"؛ على رأسهم الثنائي البرازيلي إيدرسون وأليسون بيكر.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن مستجدات "مفاوضات" العملاق السعودي مع إيدرسون وأليسون، ثنائي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، على التوالي.

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جاليتي أعلن عبر "teamtalk"، مساء اليوم الثلاثاء، موافقة إدارة نادي مانشستر سيتي، على "تقليل" المبلغ المطلوب من النصر، للتخلي عن الحارس البرازيلي، في صيف العام الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن "السيتزنس"، قلل المبلغ المطلوب من 50 مليون يورو إلى 40 مليونًا؛ لكن.. العالمي لا يزال يرى أن هذه القيمة "مرتفعة"، ويعمل على إيصالها إلى 30 مليون يورو فقط.

وعلى الرغم من الاتفاق "الشخصي" مع إيدرسون؛ إلا أن رودي جاليتي أكد على أن هدف النصر "الأول"؛ هو أليسون الذي تم تقديم عرض مغري له، في الأيام الماضية.

وأوضح جاليتي أن أليسون لا يزال مترددًا في "قبول" عرض الفريق النصراوي؛ حيث يخشى أن يؤثر انتقاله إلى الملاعب السعودية، على مكانه الأساسي في تشكيل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم.