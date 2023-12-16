سر الدقيقة 19 .. جماهير فالنسيا تستغل مواجهة برشلونة!

جمهور فالنسيا يستغل مباراة برشلونة في الدقيقة 19....

قررت جماهير فالنسيا، المتواجدة في مدرجات ملعب فريقها امام برشلونة، مهاجمة إدارة الخفافيش، بسبب سياسة الفريق، ومن المنتظر أن تشهد مدرجات المباراة إثارة كبيرة في الدقيقة 19.

ويحل برشلونة، ضيفًا على فالنسيا، مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب ميستايا، الذي يتسع إلى 50 ألف مشجعًا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن جماهير فالنسيا، قررت استغلال مواجهة برشلونة، في التعبير عن غضبها ضد إدارة فريقها، وسياسة الفريق في سوق الانتقالات.

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ويعاني فالنسيا، في الموسم الحالي إذ جمع الفريق 19 نقطة فقط، ويحتل المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري، وكانت إدارة الفريق قد قررت عدم تدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية مما تسبب في حالة غضب لدى الجماهير.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن جماهير فالنسيا، تخشى أن يدخل فريقها في صراع الهروب من مناطق الهبوط، كما حدث في الموسم الماضي، وقررت أن تهاجم الإدارة بداية من مباراة الليلة.

وستقوم جماهير فالنسيا، المتواجدة في ملعب ميستايا، في الدقيقة 19 برفع بطاقات صفراء، مع هتافات ضد إدارة الفريق ومطالبتهم بالرحيل عن النادي.