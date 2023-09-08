سر الخلاف؟ "الصحة العقلية" لسانشو تفجر أزمة جديدة في مانشستر يونايتد

الأمور تزداد سوءً بالنسبة لنجم مانشستر يونايتد.

كشف المدرب الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، في ديسمبر 2022 خلال مؤتمر صحفي، أن جادون سانشو لم يكن ضمن قائمة الاختيارات في ذلك الوقت بسبب عوامل "جسدية وعقلية".

اللاعب الدولي الإنجليزي كان في طريقه للعودة من الإصابة وتم تدريبه بعيدًا عن بقية الفريق الأول لمانشستر يونايتد، ولم يعد سانشو إلى الفريق حتى فبراير 2023 واستمر في لعب دور جزئي منذ ذلك الحين - حيث أصبح من الصعب حصوله على مكان أساسي.

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وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن مانشستر يونايتد لم يحصل على تصريح من سانشو لمناقشة الأمور الخاصة به "الصحية العقلية" والتي تؤثر على حياته المهنية.

وعند عودته إلى اللعب، نشر سانشو: "رائع! أريد فقط أن أقول شكراً جزيلاً للجميع على الدعم الذي تلقيته خلال الأسابيع القليلة الماضية وخاصةً من الجماهير".

وواصل: "تركيزي هو تقديم كل ما لدي للنادي، أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الملعب، نراكم قريبًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن تين هاج اعتقد أنه كان داعمًا لسانشو عندما شرح غيابه وأزال أي تكهنات بشأن مستقبله، لتجنب أي إثارة للجدل، إلا أنهم لم يناقشوا الأمر قبل مع جادون.

الجدير بالذكر أن النجم الإنجليزي الذي شارك في 23 مباراة دولية تصدر عناوين الأخبار مرة أخرى في موسم 2023-24 بعد استبعاده من تشكيلة مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عدم لياقته بدنيًا بحسب ما أعلن تين هاج.