سر ابتسامته أمام حمدالله وأسباب انهيار الاتحاد .. مارسيلو جروهي يخرج عن صمته

جروهي قد يعود مجددًا إلى الاتحاد!

كشف النجم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى ادي الاتحاد، عن أسباب الانهيار الذي تعرض له نادي الاتحاد، بعد التتويج ببطولتي دوري روشن السعودي وكأس السوبر الموسم الماضي.

وقال جروهي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "الكثير من اللاعبين لم يكونوا مرتاحين، وكانت سنة صعبة على الجميع، وهو موسم لنتعلم منه".

وأضاف: "كل من في الاتحاد حاليًا يعمل من أجل عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية، والمنافسة على جميع البطولات".

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حارس الاتحاد واصل: "لم أتلق أي هزيمة من نادي النصر، وتجربتي كانت رائعة مع الاتحاد وقمت بواجبي وتعلمت عدم الاستسلام مع العميد، وسأظل أشجعه للأبد، وقد أعود إليه مستقبلًا".

وتحدث مارسيلو عن واقعة ابتسامته في ركلة الجزاء الشهيرة أمام عبد الرزاق حمد الله حينما كان يلعب في النصر، حيث قال: "ركلة البانينكا دائمًا ما تكون صعبة على الحراس، وضربة جزاء حمد الله كانت الكرة تأتيني ببطء، ولذلك بقيت في المنتصف وهو الأمر الصعب على الحراس".