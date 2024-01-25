سرير في "ستامفورد بريدج" .. تصرف غريب من تشيلسي أثناء لقاء للسيدات!

أبرم نادي تشيلسي الإنجليزي في يوليو الماضي عقد شراكة مع هيلتون، العلامة التجارية الرائدة في مجال الفنادق، وقد بدأ أعضاء برنامج "هيلتون أونورز" يجنون ثمارها بالتمتع بتجربة غير مسبوقة في استاد ستامفورد بريدج الخاص بالفريق اللندني.

تلك التجربة باختصار هي مشاهدة إحدى مباريات فريق سيدات النادي الإنجليزي من داخل غرفة فندقية ومن على سرير في قلب الملعب الموجود بالعاصمة لندن، وقد أشار موقع "Head for Points" إلى أن الحجز الموجود تحت اسم "أفضل سرير في البريدج" يُمكن الحصول عليه عبر دخول مزايدة في برنامج "هيلتون أونورز".

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الموقع نشر تجربة روب بورجيس ونجله للتمتع بذلك السرير المريح المدمج في مدرجات الملعب، مشيرًا إلى أن هيلتون يُقدم للفائز بالمزايدة عدة مزايا أبرزها المبيت ليلة في أحد الفنادق اللندنية والوصول إلى الملعب بواسطة سيارة مرسيدس، ومن ثم داخل الملعب وبعد الاستقبال الدافئ تُمنح الفرصة للنزول إلى أرض الملعب ومتابعة وصول اللاعبين إليه، وكذلك متابعة إحماء اللاعبين من حدود أرض الملعب.

التجربة التي وصفها بورجيس بالأروع والأسخف تتواصل بالحصول على مقعد جيد خلف منطقة الجزاء وكذلك إمكانية مشاهدة المباراة لمدة 15 دقيقة مع وضع الاستلقاء على السرير الموجود فوق منطقة الجزاء مباشرة، هذا كله بجانب تقديم وجبة طعام والختام بتبادل الحوار مع لاعبتين من فريق تشيلسي للسيدات عقب انتهاء المباراة.

هيلتون تُتيح الحجز لتلك الغرفة الفندقية المدمجة في ملعب ستامفورد بريدج خلال مباريات فريق سيدات تشيلسي على ملعبه وهي 4 هذا الموسم، وتُعد القادمة أمام آرسنال في 17 مارس هي الفرصة الأخيرة للاستمتاع بتك المغامرة المثيرة.