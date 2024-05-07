سرقتها المافيا قبل 35 عامًا.. مزاد علني على كرة مارادونا الذهبية في مونديال 1986!

يتوقع أن تجلب الملايين!

أعلنت دار أجوت للمزادات اليوم الثلاثاء، عرض كأس الكرة الذهبية التي حصل عليها دييجو أرماندو مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد علني في فرنسا الشهر المقبل.

وتوّج مارادونا، الذي توفي عام 2020، بالجائزة بعدما قاد الأرجنتين للقب كأس العالم في المكسيك، علمًا بأنها سرقت في 26 أكتوبر 1989 من أعضاء المافيا في نابولي خلال عملية سطو على البنك الذي كان يحتفظ بممتلكاته، وحاول الأرجنتيني بكل الطرق استعادتها لكنه لم ينجح طوال حياته، لتختفي الكرة الذهبية عن الأنظار لمدة 35 عامًا ثم ظهرت مرة أخرى من العدم.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن هذه أول كرة ذهبية يتم طرحها للبيع في مزاد، مشيرة إلى أنه "لم تُحدد قيمة الكرة حتى الآن، بينما يتوقّع أن تجلب الملايين عند طرحها للبيع في 6 يونيو".

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وجرى تقديم جائزة كأس الكرة الذهبية لأول مرة في كأس العالم 1982، وتضم قائمة الفائزين بها كلًا من "باولو روسي وروماريو ورونالدو وزين الدين زيدان، بينما كان الأرجنتيني ليونيل ميسي الوحيد الذي حصدها مرتين".

يشار إلى أن مارادونا سجل هدفيه الشهيرين (الأول باليد والثاني حين راوغ 5 لاعبين) في مرمى إنجلترا بربع نهائي مونديال 1986، علمًا بأن قميصه والكرة التي لعبت بها المباراة تم بيعهما في مزاد سابق.

ويعد القميص الذي ارتداه مارادونا ضد إنجلترا، هو أغلى قميص تذكاري تم بيعه للاعب كرة قدم وتم بيع قميص مارادونا في صيف 2022 مقابل 9.32 ملايين دولار من خلال مزاد عبر الإنترنت.