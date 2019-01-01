سرقة منزل أرتور أثناء مباراة برشلونة وليفربول

لاعب برشلونة لم يشارك في المباراة وتعرض منزله لسطو مسلح

تعرض منزل أرتور ميلو، لاعب برشلونة، للسرقة أثناء مباراة فريقه أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أرتور لم يشارك أمام ليفربول في ليلة الانتصار بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ اثنين ملثمين اقتحما منزل أرتور وهددوا أخوه بخنجر ومفك البراغي وقاموا بسرقة عدد من المجوهرات وساعات الروليكس.

وأشارت إلى أنّه لم يتم التعرف على الجناة إلا أنّه تم تصويرهم وجاري الكشف عنهم.

ميسي يصل للهدف رقم 600 بقميص برشلونة.. ماهو أفضل شاهدته من الـ600؟ 🙄pic.twitter.com/FjkwMWfmNj — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

جدير بالذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب للسرقة أثناء مباراة في دوري أبطال أوروبا، إذ سبق أرتور كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان وغيرهم.