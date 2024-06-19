سرقة بيانات و"عملة هاري كين" .. تحذيرات من عمليات احتيال في يورو 2024

ظاهرة خطيرة في البطولة المٌقامة بألمانيا

حذر خبراء بأمن الإنترنت، من قيام البعض بعمليات احتيال من أجل سرقة بيانات وأموال المستخدمين في بطولة يورو 2024.

المسابقة المقامة بألمانيا انطلقت في 14 يونيو الجاري، وسط اهتمام عالمي كبير وحرص من الجماهير على متابعتها سواء من المُدرجات أو من خلال التلفزيون.

خبراء برنامج "كاسبرسكي" المتخصص في أمن الإنترنت، أكدوا أن هناك صفحة احتيالية تستخدم صفة شركة طاقة ألمانية شهيرة، تقوم بخداع الجماهير بتقديم تذاكر مجانية لحضور المباريات.

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وتشترط هذه الصفحة قيام المشتركين بملء استمارات بأسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم، وذلك لتسريب بيانات الدفع والمعلومات الشخصية، عن طريق ثغرات مدمجة تسمح للمحتالين التحكم في المتصفح الخاص بكل مشترك.

كما أن هناك منصات بث مزيفة تقدم تغطية خاصة للبطولة وهدفها سرقة بيانات المشجعين أيضًا، بالإضافة لمخطط آخر يتضمن عملات تحمل اسم هاري كين نجم إنجلترا، ويتم الترويج لها من خلال رسائل البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.