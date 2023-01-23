سرقات النجوم لا تتوقف .. الرعب يدب في أسرة نجم آرسنال السابق!

مسلسل السرقة مستمر!

تعرضت أسرة اللاعب البوسني سياد كولاسيناك للسرقة يوم الجمعة أثناء وجود اللاعب مع فريقه مارسيليا في مباراة بكأس فرنسا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن ابنة اللاعب وشريكته لم يتعرضا للأذى البدني وعانتا من لحظات رعب كبيرة.

ولم توضح الصحيفة قدر أو شكل وكميات المسروقات التي أخذها اللصوص من منزل اللاعب، لكنها أكدت أنه سيسعى لزيادة تأمينهم بأي شكل ممكن.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها نجم آرسنال للسرقة، فلقد عانى في 2019 من محاولة لسرقته هو ومسعود أوزيل في الشارع.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد ترك آرسنال في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، ويعد حاليًا أحد العناصر الهامة في صفوف مارسيليا.