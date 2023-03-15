سرب اسم الحكم قبل المباراة بثلاث أشهر .. نجل نيجريرا يدين برشلونة في فضيحة الرشوة!

برشلونة في ورطة!

مصائب "قضية نيجريرا" أصبحت تترامى على رأس برشلونة من كل حدب وصوب، حيث أصبح النادي الكتالوني لقمة صائغة تحت أنياب وسائل الإعلام الإسبانية التي تكشف يوم بعد يوم عن تسريب جديد يدين النادي في قضية رشوة الحكام المزعومة.

وكشفت صحيفة "الكونفيدينسال" الإسبانية أن نجل خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في الليجا بين عامي 1994 و 2018 والذي تلقى 7.3 مليون يورو من برشلونة للحصول على مشورة مزعومة بين عامي 2001 و 2008، سرب للنادي الكتالوني هوية حكم نهائي كأس ملك إسبانيا قبل ثلاثة أشهر من المباراة النهائية لموسم 2017، والذي توج فيه البرسا على حساب ديبورتيفو ألافيس.

وأرسل خافيير إنريكيز روميرو إلى ألبرت سولير مدير الرياضة في برشلونة آنذاك رسالة نصية يوم 27 فبراير 2017 كاتبًا: "سيكون كلوس جوميز".

وفي 12 مايو 2017 أي بعد 74 يومًا، أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا للإعلان عن طاقم تحكيم المباراة وجاء كلوس جوميز كحكم ساحة، وفاز برشلونة على ألافيس 3-1 في نهائي الكأس الذي أقيم على ملعب فيسينتي كالديرون.

وأفاد خوسيه ماريا أولمو وبياتريز باريرا للصحفيين في صحيفة "الكونفيدينسال" أن الرسالة ستظهر أن برشلونة استخدم نيجريرا وابنه للوصول إلى معلومات مميزة حول هيئة التحكيم وتدعم شكوك مكتب المدعي العام.