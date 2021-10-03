"سددوا ديون الأهلي كما فعلتم مع الاتحاد، نريد العدل"

رسالة صريحة للمسؤولين في وزارة الرياضة السعودية

وجه الصحفي السعودي محمد الثقفي رسالة واضحة للمسؤولين في وزارة الرياضة السعودية طالبهم خلالها بتسديد ديون النادي الأهلي أسوة بما حدث مع الاتحاد خلال السنوات الماضية.

الأهلي يمر بأزمة كبيرة على جميع الأصعدة، إذ لم يستطع النادي الحصول على شهادة الكفاءة المالية سوى في آخر أيام المهلة المتاحة بعدما جدول الجزء الأكبر من ديونه، وهو ما يُهدد بقوة حصوله على الشهادة قبل الانتقالات الشتوية في يناير 2022.

الأزمة المالية للأهلي انعكست على أداء ونتائج الفريق كما يبدو، إذ لم يُحقق حتى الآن أي انتصار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي واكتفى بـ5 تعادلات وخسارتين آخرهما أمام الاتحاد في ديربي جدة بهدفين دون رد.

الرئيس ماجد النفيعي بذل قصارى جهده للخروج من تلك الأزمة المالية ودعم الفريق باللاعبين الجدد وصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والموظفين لكن يبدو أن الأمر سيتخطاه قريبًا ويُصبح أكبر من أي يُحاول حله.

الثقفي أوضح عبر تويتر أن ديون الاتحاد التي سُددت خلال السنوات الخمسة الأخيرة تجاوزت حاجز النصف مليار ريال سعودي، وطالب باتباع المثل مع النادي الأهلي ليستطيع الوقوف على قدميه من جديد.

إذ كتب "في الاتحاد، تم سداد ديون خلال الـ5 سنوات الماضية تتجاوز النصف مليار ... قدموا للأهلي ربع ذلك الدعم لسداد ما يُرهقه اليوم ماليًا. إن كنتم "عادلين"".

في #الاتحاد تم سداد ديون خلال الـ ٥ سنوات الماضية تتجاوز النصف مليار ..

قدموا لـ #الاهلي ربع ذلك الدعم لسداد مايُرهقه اليوم مالياً ..

إن كنتم ( عادلين ) — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) October 3, 2021

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا بـ16 نقطة فيما يتواجد الأهلي في المركز الـ13 بـ5 نقاط فقط.