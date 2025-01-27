"ماذا تفعل أيها السخيف".. تصرف ميسي "المستفز" لجماهير المكسيك يشعل الغضب!

"ظهر وجهه الحقيقي"

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي عن وجه آخر، خلال مواجهة كلوب أمريكا المكسيكي، في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتعرض ميسي لاستفزازات من الجماهير المكسيكية التي حضرت المباراة في لاس فيجاس، الأمر الذي دفعه للرد عليهم.

وحرص النجم الأرجنتيني على تذكير مُشجعي المكسيك بعدد ألقاب راقصي التانجو في كأس العالم، إذ رفع 3 أصابع للجمهور، ثم أشار إلى أن المكسيك لم تفز بأي لقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصرف ميسي لم يعجب كثيرين، من بينهم صانع المحتوى المكسيكي الشهير مايك المعروف باسم "آلة الشر"، والذي قال في البث الخاص به: "ما الذي تفعله يا سخيف؟ هذا النادي لا يمثل المكسيك بأكملها، وأنت تلعب مع إنتر ميامي وليس مع المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب المكسيكي أو أي شيء. كل شيء في غير مكانه".

وأضاف: "تلك القصة الصغيرة عن (ميسي جيد جدًا)، و(ميسي كريم جدًا)، و(إنه أفضل شخص في العالم)، هذا ما تُصدّقه والدته اللعينة. في أيام كهذه يُظهر وجهه الحقيقي، ومن الواضح أنه يكن شيئًا ضد المكسيك".