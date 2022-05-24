سخر من برشلونة ومطلوب في السعودية .. نجم مغربي على رادار تشافي

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقدات مع أهداف منخفضة التكلفة، بسبب الأزمة المالية التي يعيشها في الوقت الحالي.

ويعتبر خط الدفاع من أهم المراكز التي يطمح النادي تدعيمها وفقًا لرغبة المدرب تشافي هيرنانديز، ولكن دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة.

وحسبما أكدت العديد من التقارير الصحفية، فإن النادي حسم بالفعل صفقة أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي بالمجان، ولكنه يستهدف المزيد من التدعيم للخط الخلفي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن رومان سايس مدافع وولفرهامبتون يعتبر من اللاعبين الذين تم عرضهم على برشلونة.

وأكدت أن تشافي معجب بقدرات المدافع المغربي وخبرته التي يتمتع بها على الجانب الدولي مع بلاده أو مع وولفرهامبتون في خمسة مواسم لعبها مع الفريق بالدوري الإنجليزي.

ومن أهم المميزات التي دفعت مدرب الفريق الكتالوني لوضع اللاعب على القائمة المقترحة لتدعيم فريقه، هي قدرته على الخروج الجيد بالكرة والمشاركة في بناء الهجمة، بالإضافة لبنيته الجسمانية وطول قامته وتميزه في الكرات الهوائية.

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Romain Saiss has made the second most clearances in the @premierleague this season.



🇲🇦🙌 pic.twitter.com/IxFNOw6EMi — Wolves (@Wolves) February 15, 2022

وسيكون من المثير رؤية ما سيسفر عنه اهتمام تشافي بسايس، حيث سبق أن ظهر في مقطع فيديو مع زميله نيلسون سيميدو، وهو يمزح معه قائلًا له إن برشلونة انتهى بعد رحيل ليونيل ميسي.

وسبق أن اهتم المدافع المغربي بالانتقال للدوري السعودي الفترة الأخيرة، بوجود اهتمام من الأهلي والنصر والهلال بالحصول على خدماته.

يذكر أن سايس البالغ من العمر 32 سنة شارك في 32 مباراة مع وولفرهامبتون هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

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