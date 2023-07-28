سخر منه ميسي .. دوري روشن السعودي يُفاوض نجم برشلونة السابق

أحمد رفعت
Yerry Mina Lucas Digne Celta Barcelona LaLigaGetty Images
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نجم جديد على رادار دوري روشن السعودي

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مازالت بعض الأندية السعودية تبحث عن أبرز اللاعبين من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024، مما جعلهم يستهدفون التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني السابقين.

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وكشف حساب "Canal do TF" على يوتيوب، عن أن المدافع الكولومبي ياري مينا لاعب إيفرتون الإنجليزي، يلقى اهتمامًا من ناديي بوتافوجو وسانتوس بالبرازيل، بالإضافة إلى عرض سعودي.

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العرض السعودي المقدم إلى ياري مينا قيمته 6 ملايين يورو بدون أي ضرائب، مما جعل بوتافوجو وسانتوس ينسحبان من سباق الحصول على خدمات مدافع إيفرتون.

ومن جانبه لا يُمانع مينا في العودة إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى، بعد تجربته مع بالميراس قبل الاحتراف في برشلونة الإسباني ثم إيفرتون الإنجليزي.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد سخر منه بعدما أهدر ركلة الترجيح في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث قال له: "لماذا لا ترقص الآن؟" في واقعة رصدتها الكاميرات، ولكن ياري مينا أكد على أن الحياة تتيح فرصة للانتقام، ولكنه يحترم ميسي كثيرًا".

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 31935كريم بنزيما
  • 3640خاليدو كوليبالي
  • 5022روبرتو فيرمينو
  • 3009نجولو كانتي
  • 5993مارسيلو بروزوفيتش
  • 8305صفقة أخرى
57904 الأصوات