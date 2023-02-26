سخر من روديجر وجمهور ريال .. مؤتمر عاصف لدييجو سيميوني عقب ديربي مدريد

دييجو سيميوني يُجيب على أسئلة الصحافيين بطريقة جديدة

بعد مباراة مشحونة جمعت بين قطبي العاصمة الإسبانية مدريد، لم يجد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، مفرًا في أن يكون أكثر هدوءًا ويغني ردًا على آخر أسئلة الصحافيين له.

وتعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال مدريد، أمس السبت 1-1، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الدوري الإسباني. وقد تعرض أنخيل كوريا لطرد أثار الجدل بين جماهير الضيوف ومدربهم.

آخر ما سُئل عنه سيميوني عقب المباراة كان سجل مبارياته التي قادها على ملعب ريال مدريد ونتائجه عليه ليرد بأهزوجة لجماهير خصمه ريال مدريد تغنيها مشاكسة له: "كل مرة أسمع الجماهير تردد "ابق تشولو ابق تشولو"- تشولو هو لقب دييجو- أشعر بشعور رائع".

وقاد سيميوني فريقه أمام ريال مدريد في 39 مباراة بكل المسابقات منذ توليه مهمة تدريب أتلتيكو نهاية ديسمبر 2011. وخلال تلك الفترة خسر 17 مباراة وتعادل في 12 وفاز 10 مباريات على ريال مدريد بينهم 3 مباريات فقط على ملعب خصمهم آخرهم في فبراير 2016.

وعن طرد لاعبه أنخيل كوريا بعد ضرب لاعب ريال مدريد روديجير بمرفقه قال دييجو الذي اشتهر بقوته وصلابته وقت كان لاعبًا: "الضربة كانت منخفضة وروديجير طوله 194سم، هذه الضربة يسقط بعدها وينهض فورًا. لو كانت خطيرة فلن يبقى لاعب على أرض الملعب. لقد أصبح الأمر طبيعيًا وسيكون من الجيد أن ننافس كلنا بنفس المستوى".