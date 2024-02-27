"سخر من الأوروبيين وكشف موعد اعتزاله" .. جورج جيسوس يفاجئ الهلال

تصريحات قوية من جورج جيسوس..

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رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على "منتقدي" دوري روشن السعودي للمحترفين؛ خاصة المسؤولين الأوروبيين.

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العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوريات الكبرى في القارة العجوز، هاجموا صفقات السعودية، زاعمين أن نجوم العالم ينتقلون إلى دوري روشن؛ من أجل المال فقط.

جيسوس قال عن ذلك في تصريحات مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "اللاعبون يمارسون هذه الرياضة مقابل الحصول على المال، والسعودية مثل جميع الدول.. هل يذهب النجوم إلى الدوري الإنجليزي من أجل (النحاس)".

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وأكد المدير الفني البرتغالي، على أن الدوري السعودي تطور بشكل مذهل، مشيرًا إلى أن هناك اختلاف كبير، في جودة الملاعب والبث التلفزيوني والتنظيم، على عكس ولايته الأولى مع الهلال.

جيسوس سبق وأن درب الهلال في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019؛ ووقتها هاجم المسؤولين عن الرياضة السعودية، معتبرًا أنه لا يوجد تنظيم في جدول مباريات المسابقات المحلية، منتقدًا أيضًا الملاعب وأسلوب لعب فرق المملكة، التي تعتمد على العنف وإهدار الوقت.

واعترف جورج جيسوس، بأنه يرغب في المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مسابقة كأس العالم للأندية؛ على غرار ما فعله عندما كان يشرف على فلامنجو البرازيلي.

وعن موعد اعتزاله.. أكد جيسوس البالغ من العمر 69 سنة، على أنه عندما يشعر بأنه ليس لديه طاقة أو شغف؛ سيجلس في منزله مع أصدقائه، ويبتعد عن عالم الساحرة المستديرة؛ ولكنه لا يفكر في هذا الأمر حاليًا، بل يستمتع.

جدير بالذكر أن جيسوس وقع في الصيف الماضي، على عقود تربطه بنادي الهلال؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث يحطم العديد من الأرقام القياسية حاليًا.

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