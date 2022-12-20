سخرية من مبابي؟ ميسي يحتفل بكأس العالم مع "سلاحف النينجا"

رد فعل طريف من ميسي بسبب دمية!

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برد فعل طريف عند تسليمه دمية "سلاحف النينجا"خلال موكب الترحيب ببعثة الفريق في الأرجنتين.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد غياب لسنوات طويلة، ونجح في تحقيق أول لقب له مع التانجو بالبطولة.

وافترض المشجعون أن هذه الدمية تشير إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي.

والتقط ميسي الدمية قبل اصطدامها برأسه وظهر ضاحكًا أثناء جلوسه بجوار زميله وصديقه المقرب رودريجو دي بول ثم قرر إعادة الدمية إلى الجماهير.

ويعتقد المعجبون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه كان مايكل أنجلو من سلاحف النينجا.

وانتشر المقطع على موقع Reddit مع بعض المزاح أن مبابي سيحاول العثور على نادي جديد لميسي في المستقبل القريب.

وقال أحد المشجعين: "كان يعرف" وعلق آخر قائلاً: "المدير الرياضي لمبابي في المنزل يقوم بتدوين الملاحظات وإجراء مكالمات إلى الأندية الأخرى بينما نتحدث".

وغرد ثالث: "في هذه اللحظة أدرك فيها ما هو عظيم"، بينما قال آخر: "بعض الاحتفالات عليك أن تحبها حقًا".

ووصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى البلاد اليوم الثلاثاء وسط حشد جماهيري عظيم لتكريم الأبطال والاحتفال معهم بلقب المونديال الغالي.