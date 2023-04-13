سخرية من ريس جيمس؟ رسالة كوميدية من فيديريكو فالفيردي إلى فينيسيوس جونيور!

قدم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني مباراة مثالية في فوز الفريق الملكي على تشيلسي الإنجليزي بثنائية نظيفة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

ورغم أن البرازيلي لم يسجل في المباراة، إلا أنه كان مسؤولًا عن تقديم تمريرتين حاسمتين، لكل من كريم بنزيما وماركو أسينسيو، ليضع الفريق الملكي قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس احتفل بفوز ريال مدريد على تشيلسي بنشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيها وهو يمر من ريس جيمس ظهير "البلوز" مع تعليق: "سحر ليالي دوري الأبطال في سانتياجو برنابيو".

الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد علق على صورة فينيسيوس قائلًا: "من الجيد أنني ألعب معك يا أخي، لأنه إذا حدث العكس، فإنني لن أتمكن من اللحاق بك حتى بالصدفة".

رسالة فالفيردي إلى فينيسيوس لا تحمل أي نوع من التقليل لظهير تشيلسي، الذي يملك علاقة جيدة للغاية مع البرازيلي، وهي مجرد إشادة من الأوروجوياني بزميله في ريال مدريد، وتأكيد على مكانته الهائلة وقدراته الاستثنائية.