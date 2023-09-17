سخرية من رونالدو؟ الكشف عن سر تقليد احتفال كريستيانو في كأس العالم للرجبي

نجم منتخب ويلز للرجبي يفسر تقليد كريستيانو رونالدو أثناء اكتساح البرتغال في كأس العالم للرجبي 2023..

أكد لويس ريس زاميت جناح منتخب ويلز للرجبي أنه لم يقصد إثارة غضب مشجعي البرتغال عبر تقليد احتفال كريستيانو رونالدو في كأس العالم للرجبي 2023.

نجم منتخب ويلز سجل محاولة ضد البرتغال يوم السبت في مرحلة المجموعات من كأس العالم للرجبي 2023 في فرنسا وقام بمحاكاة احتفال رونالدو الشهير "Siuuu" من خلال القفز والدوران في الهواء، قبل أن يهبط وظهره للجمهور.

وعلى الرغم من هذا التصرف الذي بدا اعتياديًا، رأى البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن تقليد الاحتفال كان سخرية من الويلزي تجاه البرتغال، خاصة بعد الفوز الويلزي العريض بنتيجة 28-8 في نيس.

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وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا منذ ذلك الحين إنه لم يقصد أي إساءة في الاحتفال، وأنه بالفعل يرى في رونالدو مثلًا أعلى له.

وقال ريس زاميت لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "هناك عدد قليل من الأولاد في الوطن، وهم مشجعون كبيرون لكرة القدم، نحن جميعًا من مشجعي مانشستر يونايتد، وقالوا إذا سجلت في مرمى البرتغال، هل يمكنك الاحتفال مثل رونالدو؟ ولقد سجلت وفعلت ذلك".

وردًا على سؤال حول الطريقة التي استقبل بها المشجعون البرتغاليون الاحتفال، أجاب ريس زاميت: "لست متأكدًا، لقد سمعت البعض يقول "SIUUU" في الخلفية، وهو أمر جيد، ولكن لم يكن المقصود منه الإساءة أو أي شيء من هذا القبيل".

واختتم نجم الرجبي الويلزي الشاب حديثه قائلًا: "أنا أحب رونالدو تمامًا، إنه مثلي الأعلى وفكرت لماذا لا أحتفل مثله؟".

رونالدو لاعب النصر السعودي هو أحد أشهر الأشخاص في العالم والعديد من الأشخاص في جميع الألعاب الرياضية ومناحي الحياة يغتنمون أي فرصة للقيام باحتفال "Siuuu".

ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بمسيرة متألقة ويحمل حاليًا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في كرة القدم الدولية، حيث سجل 123 هدفًا في 201 مباراة مع البرتغال.