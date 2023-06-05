سخرية أم ماذا؟ آرنولد ورد مقتضب حول ثلاثية مانشستر سيتي المحتملة

ظهير ليفربول يعلق على ثلاثية السيتي

لم يجد الإنجليزي ترنت ألكساندر آرنولد، نجم ليفربول، حرجًا في الاعتراف بأفضلية خصمهم مانشستر سيتي في كل المسابقات التي يشارك فيها بل هو المرشح الأول لها.

وتوج مانشستر سيتي بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد هذا الموسم مع تبقي فرصة الفوز بالثلاثية إن توج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في حالة فوزه على إنتر الإيطالي.

وسأل مراسل سكاي سبورتس نجم ليفربول الذي كان حاضرًا سباق الفورمولا 1 في حلبة برشلونة: "أخيرًا، السيتي فاز ببطولتين من الثلاثية هل تعتقد أنهم المرشحين الأكثر حظًا لذلك".

ليرد آرنولد "من" فيعيد المراسل ليسأله ضاحكًا "السيتي" وهنا لم يجد نجم ليفربول مفرًا من الإجابة على السؤال "أعتقد مانشستر سيتي المرشح الأوفر حظًا دائمًا لأي شيء".

وعانى ليفربول في 2022-23 من موسم سيء للغاية لم يتوج فيه الفريق بأي بطولة، بل وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسيتجه للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.