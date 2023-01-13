سخرية؟ فولهام يغرد عن جواو فيليكس ويمسحها عقب الفوز على تشيلسي!

هيثم محمدهيثم محمد
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Joao Felix Chelsea 2022-23Getty
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ظهور أول للبرتغالي انتهى بطرده

بعث حساب فولهام على تويتر بتغريدة عن نجم تشيلسي الجديد جواو فيليكس أثناء لقاء الفريقين ثم قام بحذفها بعد أن لاقت تفاعلاً كبيراً.

وانتصر فولهام على ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف مساء الخميس، اللقاء الذي شهد المشاركة الأولى لأحدث صفقات البلوز جواو فيليكس المنضم من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

وبدأ فيليكس اللقاء أساسياً وكان من أبرز لاعبي فريقه، ولكن تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 58، ليتأكد غيابه في ثلاث مباريات مقبلة لتشيلسي محلياً.

وأثناء اللقاء، غرد حساب فولهام وكتب: "Adios Joao"، والتي تعني بالبرتغالية وداعاً جواو، ما فسره الكثيرون بأنها سخرية من طرد صانع الألعاب البرتغالي.

وحذف الحساب التغريدة بعد دقائق من نشرها، ولكن استمر المغردون ورواد وسائل الإعلام في تداولها خلال الساعات الماضية للسخرية من مباراة اللاعب الأولى.

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