سخرية من راموس؟.. يورينتي يخرج عن صمته بعد موقعة أتلتيكو وإشبيلية!

هذه هي الطريقة التي يسير بها العالم!

أثار احتفال ماركوس يورينتي بهدفه في فوز أتلتيكو مدريد الصعب (1-0) على إشبيلية، أول أمس السبت، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر يورينتي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X"، صورة من الاحتفال بهدفه، وعلق عليها: "عطلة سعيدة للجميع".

وأثارت الصورة موجة من التعليقات، حيث تواجد سيرخيو راموس على الأرض في لقطة الهدف، ما اعتبره البعض سخرية من المدافع المخضرم "الذي فشل في منع الهجمة".

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اضطر يورينتي للتعليق من جديد، مؤكدًا أنه لم يقصد "السخرية من راموس الذي سقط على الأرض، بعدما فشل من منع الهدف".

وصرح عبر حسابه الرسمي: "أفضل شيء هو التمسك بالحقائق. صورة للهدف، ورسالة عيد ميلاد سعيد عشية عيد الميلاد.. لم أسخر أبدا من زميل. سعيد بالفوز وسعيد بالتوقف لبضعة أيام. من المؤسف أن نضطر لتوضيح تلك الأمور، لكن هذه هي الطريقة التي يسير بها العالم!".

ويحتل فريق المدرب دييجو سيميوني المركز الثالث برصيد 38 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف عن برشلونة (الرابع)، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.