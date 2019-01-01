سحر سيبايوس مع آرسنال، أسكت مورينيو وأعاد رونق كاثورلا!

إضافة ملموسة للاعب الإسباني

عندما قيل اسم داني سيبايوس من قبل المذيع الداخلي لملعب الإمارات يوم السبت قبل مباراة آرسنال وبيرنلي،رددته جماهير آرسنال بنفس النبرة التي كانت تُردد بها اسم سانتي كاثورلا.

مر أكثر من عام منذ أن رحل كاثورلا عن شمال لندن، ونحو 3 سنوات منذ أن ظهر لاعب الوسط الإسباني الأنيق للمرة الأخيرة مع النادي قبل تعرضه لإصابة مروعة في الكاحل.

جاء لآرسنال الكثير من لاعبي الوسط، وجميعهم لديهم خصائص مختلفة، لكن لن نبالغ إن قلنا أنهم لم ينجحوا في ملء الفراغ الذي تركه كاثورلا، الذي عاد إلى فياريال.

لكن سيبايوس المنضم لآرسنال معارًا من ريال مدريد أعاد للترسانة اللندنية رونق مواطنه كاثورلا، عقب تألقه أمام بيرنلي في أول مباراة يخوضها بشكل أساسي، حيث صنع هدفي الفوز.

لعب سيبايوس في المركز رقم 10 كرأس مثلث قاعدته في العمق الثنائي ماتيو جويندوزي وجوزيف ويلوك، لكن هذا كان على الورق، فكما تُبين الخريطة الحرارية للاعب وخريطة لمساته فقد تحرك في كل مكان.

الخريطة الحرارية لتحركات سيبايوس أمام بيرنلي



في الكثير من الأحيان كان سيبايوس محاصرًا من أكثر من لاعب من بيرنلي، لكنه في كل مرة كان قادرًا على الخروج بالكرة بمنتهى الإجادة، وكان بمقدوره صناعة هدف ثالث لولا تألق حارس بيرنلي في التصدي لفرصة من جويندوزي.

وللدلالة على المستوى المميز الذي قدمه اللاعب، فبخلاف التمريرتين الحاسمتين، فقد كان أكثر لاعبي آرسنال لمسًا للكرة (97) وأكثرهم تمريرات صحيحة (70)، ومن بين أكثر المسددين (3)، كما وضع 4 تمريرات مفتاحية لزملائه.

ولأنه كما ذكرنا فيه شيء من كاثورلا، فلم يُبدع هجوميًا فحسب، بل كان أكثر لاعب نجاحًا في استعادة السيطرة على الكرة (7 مرات)، وأكثرهم دخولاً في مواجهات ثنائية (19) فاز بنسبة 47% منها.

بعد أن مهد فوز آرسنال، أخرج إيمري مواطنه كنوع من التكريم وللحصول على التصفيق الذي يستحقه.

الأهم من كل ذلك أن هذا المستوى الذي قدمه نجم ريال بيتيس السابق جاء ردًا على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ورأيه في الصفقة.

فعندما سئل مورينيو، وهو ناقد في سكاي سبورتس، عن رأيه في انضمام سيبايوس لآرسنال قال «سيبايوس لاعب جيد، لكن أعتقد أن هناك لاعبين يشبهونه في آرسنال. هم يمتلكون مخيتاريان وأوزيل، يشبهون سيبايوس. يمكنهم اللعب في مراكز مختلفة في الملعب وبخصائص مشابهة جدًا».

في الحقيقة فمورينيو جانبه الصواب في هذا الرأي بما رأيناه من سيبايوس، فقد كان العقل المفكر لآرسنال، في وقت لا يزال فيه مخيتاريان وأوزيل مجرد أسماء في تشكيلة آرسنال لا أكثر ولا أقل.