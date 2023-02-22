سحر أنشيلوتي .. كواليس وأسرار العودة التاريخية لريال مدريد ضد ليفربول

المدرب الإيطالي قام بخطوتين فقط لإعادة فريقه إلى المباراة

ليلة تاريخية قضاها ريال مدريد على ملعب أنفيلد أمام ليفربول، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، جعلته على أعتاب ربع النهائي.

ليفربول تقدم بثنائية نظيفة أحرزها محمد صلاح وداروين نونيز، ليرد ريال بخماسية بواقع هدفين لكل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وهدف للمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن السر وراء هذه العودة المبهرة التي قدمها المدرب كارلو أنشيلوتي مع العملاق الإسباني على أحد أصعب الملاعب في العالم.

وأشارت إلى أن الإيطالي قرر دخول اللقاء بخطة 4/2/3/1 بتواجد إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش الذي لعب بمركز متقدم في خط الوسط، بسبب نجاح هذا الأسلوب أمام أوساسونا بالجولة السابقة من الدوري الإسباني.

التجربة نجحت ضد أوساسونا لكنها فشلت في أول ربع ساعة ضد ليفربول، لذلك قرر أنشيلوتي الاعتماد على خطته المعتادة 4/3/3 بتأخير مكان مودريتش مع الاعتماد على فالفيردي بالناحية اليمنى، لذلك استعاد ريال السيطرة وأصبح مودريتش أكثر احتكاكًا بمعارك خط الوسط.

الأمر لم يعتمد فقط على النواحي الفنية والخططية على أرض الملعب، حيث حرص المدرب المخضرم على إعطاء اللاعبين "دش ساخن" من التعليمات لإيقاظهم من غفوتهم خلال الشوط الأول.

وقال أنشيلوتي للاعبيه إنهم قادرون على الفوز بالمباراة، ونصحهم بعدم فقدان التركيز بعد التأخر بهدفين، وعدم التوقف عن الهجوم وتجنب الأخطاء الدفاعية، كما أنه فعل ذلك دون أي يصرخ لتصل الرسالة إلى اللاعبين بكل هدوء.

يذكر أن مواجهة العودة بين الفريقين ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس القادم، وهي المباراة التي يحتاج فيها ريال إلى التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين للتأهل إلى المرحلة القادمة.