سحب البساط وماكينة الأهداف .. هل أصبح حمدالله خطرًا قريبًا على السومة؟

حمدالله يقدم أداءًا ممتعًا مع النصر قد يجعله الهداف التاريخي خلال السنوات المقبلة لدوري المحترفين

منذ انضمامه للأهلي عام 2014 وأرسل عمر السومة إنذارًا شديد اللهجة للمهاجمين في الدوري السعودي إنه جاء من أجل كتابة التاريخ والمجد ووضع اسمه ضمن الأفضل بين هدافي الكرة السعودية.

3 مواسم متتالية هداف الدوري السعودي للمحترفين، حتى أصبح يهدد صاحب العدد الأكبر للأهداف ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا، حيث حتى الآن سجل عمر السومة في 6 مواسم 120 هدفًا.

بمعدل20 هدفًا كل موسم، السومة اقترب بشدة من صدارة الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008 – 2009، ولكن هل هناك خطر يقترب من المهاجم السوري؟

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يأتي من بعد السومة محمد السهلاوي ولكن اقترب مهاجم النصر السابق والتعاون الحالي من كتابة فصل النهاية بالدوري السعودي وكرة القدم بعد مسيرة رائعة، ولكن هناك من ينذر السومة من بعيد ويهدد سيطرته المتوقعة على صدارة الهدافين.

عبدالرزاق حمدالله الذي يعيش ثاني مواسمه فقط ضمن صفوف النصر بالدوري السعودي للمحترفين، لكنه ماكينة أهداف تقود هجوم العالمي، فكم سجل خلال الموسمين الماضين تجعله تهديدًا للسومة!

عبدالرزاق حمدالله سجل في أول مواسمه 34 هدفًا كرقم قياسي، وفي الموسم الحالي وصل لـ23 هدفًا ليكون المجموع 57 هدفًا أي ما يقرب من نصف ما سجله السومة في 6 مواسم.

فبذلك المعدل التهديفي الذي يحققه حمدالله في كل موسم، تجعله خطرًا على السومة الذي يفكر في الوقت الحالي إزاحة ناصر الشمراني من على عرش هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

ولن يكون فقدان السومة لصدارة الهدافين وقتها فقط، ولكن سحب البساط بداية من أيامنا الحالية من تحت أقدام المهاجم السوري لصالح حمدالله بدأت بالفعل، خاصًة من الناحية الإعلامية التي تعد جزءًا كبيرًا من قيمة اللاعب في الدوري السعودي حاليًا.

عبدالرزاق حمدالله بغزارته التهديفية وتسجيله رقم قياسي تاريخي في أول مواسمه مع النصر، جعله محط أنظار خلال الموسمين الماضيين من الناحية الإعلامية والجماهيرية وأصبح المهاجم الأول في الدوري السعودي، ساحبًا البساط من تحت أقدام السوري الذي سيطر عليها طوال المدة الماضية منذ انضمامه لدوري المحترفين من بوابة الراقي.

وبهذا وبالنظر إلى الأرقام، فلن تستمر سيطرة السومة كثيرًا إذا استمر المعدل التهديفي لحمدالله عاليًا سيصل إلى السومة خلال الموسمين المقبلين لا محالة، خاصًة وأن النصر سيحافظ عليه بكل تأكيد.

وبلغ المعدل التهديفي لحمدالله خلال الموسمين مع النصر إلى هدف كل 74.53 دقيقة، فهل سيكون حمدالله خطرًا حقيقًا على السومة في المواسم المقبلة؟ أم سيحافظ السوري على مكانته في ترتيب الهدافين التاريخيين بدوري المحترفين؟