سحبت نقاط الديربي؟ .. الانضباط تصدر قرارها في احتجاج الشباب و"عقوبة مغلظة" على النصر

ماذا قالت لجنة الانضباط حول مشاركة مختار علي في ديربي النصر والشباب؟

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بين العقاب والبراءة، جاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه نادي النصر، والخاصة بأحداث الجولتين الرابعة والخامسة من دوري روشن السعودي.

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العالمي حقق الفوز في الجولة الرابعة أمام الشباب في ديربي الرياض، برباعية نظيفة، على استاد الأول بارك، وهو اللقاء الذي احتج عقده الليث الأبيض، بداعي عدم قانونية مشاركة لاعب الأول مختار علي، لحملة وثيقتين بتواريخ ميلاد مختلفة.

حول هذا الاحتجاج، برأت اللجنة النصر، ورفضت الاحتجاج من الناحية الموضوعية، في قرار قابل للاستئناف.

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لكن عقوبة النصر، أتت فيما يخص مواجهته أمام الحزم، في الجولة الخامسة، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز العالمي بخماسية مقابل هدف وحيد.

لجنة الانضباط قررت تغليظ عقوبة النصر الخاصة بهذه المباراة، في ظل تأخر لاعبيه للنزول لأرض الملعب مع بداية الشوط الثاني، بداعي أنها الواقعة الثانية خلال الموسم الجاري، ليتم تغريمه 17500 ريال.

على جانب آخر، غرمت اللجنة الاتحاد بـ17500 ريال أيضًا، لنفس خطأ النصر، والذي ارتكبه النمور خلال الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة الثانية.

فيما اكتفت بتغريم الزعيم 10 ألف ريال، لتأخر لاعبيه أيضًا، لكن العقوبة أقل من العالمي والعميد، كونها المرة الأولى للهلاليين.

يذكر أن الهلال يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن بـ13 نقطة، فيما يحل العميد والأهلي في المركزين الثالث والرابع بـ12 نقطة لكل منهما، أما الوصافة فمن نصيب التعاون صاحب الـ13 نقطة.

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